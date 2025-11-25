Exposition La tête à l’envers Théâtre d’Angoulême scène Nationale Angoulême

Exposition La tête à l’envers

Théâtre d’Angoulême scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2025-01-21

2025-11-25

Une carte blanche au chorégraphe Marc Lacourt par le Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes. Vernissage le 25 novembre à 18h.

Théâtre d’Angoulême scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org

English :

Carte blanche to choreographer Marc Lacourt by the Fonds Régional d?Art Contemporain Poitou-Charentes. Opening November 25 at 6pm.

German :

Eine Carte blanche für den Choreografen Marc Lacourt durch den Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes. Vernissage am 25. November um 18 Uhr.

Italiano :

Carta bianca per il coreografo Marc Lacourt da parte del Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes. Inaugurazione il 25 novembre alle 18.00.

Espanol :

Carta blanca del Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes al coreógrafo Marc Lacourt. Inauguración el 25 de noviembre a las 18.00 h.

