Exposition « La tête à l’envers » Espace Culturel Gurgy Gurgy

Exposition « La tête à l’envers » Espace Culturel Gurgy Gurgy samedi 9 août 2025.

Exposition « La tête à l’envers »

Espace Culturel Gurgy 1 Pl. de l’Église Gurgy Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 14:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-08-09

L’Espace culturel de Gurgy a le plaisir d’accueillir Marius Rech pour son exposition intitulée « La tête à l’envers ». À travers un univers singulier et poétique, l’artiste propose une plongée sensorielle dans des compositions où le réel vacille, où les repères se déplacent, et où l’imaginaire prend le dessus. Vernissage le samedi 9 août à 18h00. Venez découvrir un regard décalé sur le monde et partager un moment d’échange autour de l’art. .

Espace Culturel Gurgy 1 Pl. de l’Église Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 98 45 culturetourisme@gurgy.net

English : Exposition « La tête à l’envers »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition « La tête à l’envers » Gurgy a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Auxerrois