Exposition La Tête ailleurs au château-musée des Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé

Exposition La Tête ailleurs au château-musée des Ponts-de-Cé

4 Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

L’exposition 2026 du musée des Ponts de Cé , La Tête ailleurs , est une invitation à un grand voyage de 10 000 km de l’Anjou à Lanzhou, ville située au centre de la Chine, point de passage obligé des anciennes et nouvelles routes de la soie. .

4 Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 75 79 amisdumuseedescoiffes@gmail.com

