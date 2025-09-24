Exposition « La Tête dans les étoiles » à la médiathèque Louise Michel Livron-sur-Drôme

Exposition « La Tête dans les étoiles » à la médiathèque Louise Michel Livron-sur-Drôme mercredi 24 septembre 2025.

Exposition « La Tête dans les étoiles » à la médiathèque Louise Michel

place de la madeleine Livron-sur-Drôme Drôme

Début : Vendredi 2025-09-24

fin : 2025-10-10

2025-09-24

Cette exposition vous invite à plonger dans l’infini, entre nébuleuses, galaxies et éclats d’étoiles. Une immersion poétique dans l’univers de l’astrophotographie.

place de la madeleine Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 14 90 contact.mediatheque@mairie-livron.fr

English :

This exhibition invites you to plunge into infinity, between nebulae, galaxies and starbursts. A poetic immersion in the world of astrophotography.

German :

Diese Ausstellung lädt Sie dazu ein, in die Unendlichkeit einzutauchen, zwischen Nebeln, Galaxien und Sternensplittern. Ein poetisches Eintauchen in die Welt der Astrofotografie.

Italiano :

Questa mostra invita a immergersi nell’infinito, tra nebulose, galassie e esplosioni di stelle. Un’immersione poetica nel mondo dell’astrofotografia.

Espanol :

Esta exposición le invita a sumergirse en el infinito, entre nebulosas, galaxias y estallidos de estrellas. Una inmersión poética en el mundo de la astrofotografía.

