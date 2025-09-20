Exposition « La Teychine 2 » Belvédère du port Le Teich

Exposition « La Teychine 2 » Samedi 20 septembre, 13h30 Belvédère du port Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découvrez la pinasse à voile de la commune et son équipage et laissez vous emporter par les dernières anecdotes lors de leur voyage durant la semaine du Golf à Morbihan.

Belvédère du port Rue du port, 33470 Le Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie du Teich