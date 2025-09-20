Exposition « La Teychine 2 » Belvédère du port Le Teich
Exposition « La Teychine 2 » Belvédère du port Le Teich samedi 20 septembre 2025.
Exposition « La Teychine 2 » Samedi 20 septembre, 13h30 Belvédère du port Gironde
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Découvrez la pinasse à voile de la commune et son équipage et laissez vous emporter par les dernières anecdotes lors de leur voyage durant la semaine du Golf à Morbihan.
Belvédère du port Rue du port, 33470 Le Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Journées européennes du patrimoine 2025
© Mairie du Teich