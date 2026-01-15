Exposition La timidité des arbres Le Grand Off de la bande dessinée Hôtel Saint Simon Angoulême

Exposition La timidité des arbres Le Grand Off de la bande dessinée

Hôtel Saint Simon 15 rue de la Cloche Verte Angoulême Charente

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

2026-01-29

Découvrez La Timidité des Arbres, l’univers poétique et subtil de Dimitri Tsekenis.

English :

Discover La Timidité des Arbres, the subtle, poetic universe of Dimitri Tsekenis.

