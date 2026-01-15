Exposition La timidité des arbres Le Grand Off de la bande dessinée Hôtel Saint Simon Angoulême
Exposition La timidité des arbres Le Grand Off de la bande dessinée Hôtel Saint Simon Angoulême jeudi 29 janvier 2026.
Hôtel Saint Simon 15 rue de la Cloche Verte Angoulême Charente
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
2026-01-29
Découvrez La Timidité des Arbres, l’univers poétique et subtil de Dimitri Tsekenis.
Hôtel Saint Simon 15 rue de la Cloche Verte Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Discover La Timidité des Arbres, the subtle, poetic universe of Dimitri Tsekenis.
