Exposition La toponymie en Bretagne Centre d’Interprétation Les Enclos Guimiliau

Exposition La toponymie en Bretagne
Centre d’Interprétation Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau Finistère
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-31
2025-12-10
Après le succès de l’exposition temporaire sur les noms de familles, Le centre d’interprétation Les enclos vous propose un nouveau thème à partir du 10 décembre La toponymie en Bretagne !
Petits et grands vont découvrir les noms de lieux-dits et tout ce qu’ils nous apprennent sur les caractéristiques de l’endroit, les personnes qui y vivent ou y ont vécu, les animaux que l’on peut y voir…
Toujours illustrée par des planches originales de l’auteur, cette exposition proposera aussi une maquette ludique.
Dans l’espace d’exposition temporaire au CIAP
Du lundi au vendredi
9h30 12h 14h 17h .
