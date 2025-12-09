Exposition La toponymie en Bretagne Centre d’Interprétation Les Enclos Guimiliau

Exposition La toponymie en Bretagne

Centre d'Interprétation Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau Finistère

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-31

2025-12-10

Après le succès de l’exposition temporaire sur les noms de familles, Le centre d’interprétation Les enclos vous propose un nouveau thème à partir du 10 décembre La toponymie en Bretagne !

Petits et grands vont découvrir les noms de lieux-dits et tout ce qu’ils nous apprennent sur les caractéristiques de l’endroit, les personnes qui y vivent ou y ont vécu, les animaux que l’on peut y voir…

Toujours illustrée par des planches originales de l’auteur, cette exposition proposera aussi une maquette ludique.

Dans l’espace d’exposition temporaire au CIAP

Du lundi au vendredi

9h30 12h 14h 17h

Centre d’Interprétation Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau 29400 Finistère Bretagne

