Exposition La traversée de Marbot à pied, en vélo ou en péniche Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Vendredi 2026-02-03 10:00:00
fin : 2026-04-01 17:00:00
2026-02-03
L’exposition réalisée le groupe paroles et regards de Marbotins retrace l’évolution des voies de communication du quartier de Marbot.
Entrée gratuite.
Visite commentée de l’exposition le samedi 7 février à 14h30.Tout public
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr
English :
The exhibition, produced by the paroles et regards de Marbotins group, traces the evolution of the Marbot district?s roads.
Free admission.
Guided tour of the exhibition on Saturday February 7 at 2.30pm.
