Exposition La traversée de Marbot à pied, en vélo ou en péniche Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Exposition La traversée de Marbot à pied, en vélo ou en péniche

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Gratuit

L’exposition réalisée le groupe paroles et regards de Marbotins retrace l’évolution des voies de communication du quartier de Marbot.

Entrée gratuite.

Visite commentée de l’exposition le samedi 7 février à 14h30.Tout public

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr

English :

The exhibition, produced by the paroles et regards de Marbotins group, traces the evolution of the Marbot district?s roads.

Free admission.

Guided tour of the exhibition on Saturday February 7 at 2.30pm.

