Exposition « La traversée » Maria Tackmann, Marine Wallon à la Maison des Arts Cajarc

Exposition « La traversée » Maria Tackmann, Marine Wallon à la Maison des Arts Cajarc dimanche 29 juin 2025.

Exposition « La traversée » Maria Tackmann, Marine Wallon à la Maison des Arts

134, avenue Germain Canet Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-06-29 2025-09-03

Maria Tackmann arpente les paysages

Maria Tackmann arpente les paysages. Là se trouve le point de départ de sa pratique de l’installation et du dessin. Elle les arpente et collecte les matériaux, naturels ou transformés, qui le constituent. De retour dans la salle d’exposition, elle les agence dans des compositions à grande échelle par affinité de formes, de couleurs et de textures. Elle en tire également des dessins aux compositions minimalistes. Ses installations et dessins traduisent en condensé les lieux traversés, décrivant au passage les paysages de l’anthropocène, nés de la rencontre entre environnement naturel et activité humaine.

Marine Wallon peint des paysages dont la figuration laisse une grande place à l’imaginaire, au seuil de l’abstraction. C’est le mouvement du paysage qui l’intéresse plutôt que son illusoire fixité mouvement de l’eau, des roches, des vents, mouvement aussi dans la perception de celui·celle qui le traverse. La figure humaine y fait en effet parfois son apparition, moins personnage central que forme à peine esquissée traversant le paysage, chahutée par les éléments. On l’imagine saisie par le froid, écrasée de chaleur ou balayée par les vents dépassée par l’échelle des paysages.

Maria Tackmann et Marine Wallon proposent chacune des formes de transcription du paysage qui font preuve d’une attention et d’une relation intimes au monde environnant et semblent distiller l’essence des lieux. .

134, avenue Germain Canet Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 78 19 contact@magcp.fr

English :

Maria Tackmann surveys the landscape

German :

Maria Tackmann durchstreift die Landschaften

Italiano :

Maria Tackmann osserva il paesaggio

Espanol :

Maria Tackmann observa el paisaje

L’événement Exposition « La traversée » Maria Tackmann, Marine Wallon à la Maison des Arts Cajarc a été mis à jour le 2025-03-18 par OT Figeac