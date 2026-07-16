Exposition : la très curieuse histoire du trésor de l’abbé Glory, Médiathèque Gérard Fayolle, Le Bugue

Informations pratiques

Exposition : la très curieuse histoire du trésor de l’abbé Glory 19 et 20 septembre Médiathèque Gérard Fayolle Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La très curieuse histoire du trésor de l’abbé Glory

À l’occasion du 60e anniversaire de sa mort, découvrez le « trésor » de l’abbé Glory, préhistorien reconnu du XXe siècle, qui travailla notamment dans les grottes de Lascaux, à Montignac, et de Bara-Bahau, au Bugue.

Longtemps disparu, cet ensemble a été retrouvé de manière rocambolesque, puis étudié par M. et Mme Delluc. Une partie est aujourd’hui conservée à la médiathèque du Bugue, tandis que les pièces les plus fragiles ont été confiées au Musée national de Préhistoire des Eyzies.

La présentation réunira sa valise, son microscope, des calques, des ouvrages, des photographies, des dessins, des articles et des témoignages. Elle retracera également l’étonnante histoire de ce trésor longtemps considéré comme perdu, dont les différentes pièces ont ressurgi les unes après les autres, bien après la mort de l’abbé Glory.

Médiathèque Gérard Fayolle 1 Place du 19 mars 1962, 24260 Le Bugue Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553027580 http://htthttps://www.lebugue.fr/fr/ https://www.facebook.com/Albuga24

La très curieuse histoire du trésor de l’abbé Glory