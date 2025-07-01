Exposition « La vie à Oyé pendant la guerre 39-45 » Musée la Mémoire d’Oyé Oyé

Exposition « La vie à Oyé pendant la guerre 39-45 »

Musée la Mémoire d’Oyé 1 rue du musée Oyé Saône-et-Loire

L’exposition temporaire est pour 2025 et 2026 consacrée à la vie à Oyé pendant la guerre de 1939/1945. La vie au village a été bouleversée par l’arrivée de très nombreux réfugiés venant du Luxembourg, de la Belgique, du nord de la France, et aussi par l’absence des hommes faits prisonniers, les restrictions, un fait marquant de la résistance, les fusillés de Paray-le-Monial, où un jeune d’Oyé a perdu la vie, d’autres morts en déportation. Documents, mise en scène relatent cette période. Pendant la visite, vous pourrez également admirer l’exposition des photos anciennes en grand format, les souvenirs de la guerre de 14-18… Et vous retrouverez toutes les salles présentant la ville rurale autrefois avec, entre autres, l’école, l’intérieur brionnais, la bassie, le sabotier… .

Musée la Mémoire d’Oyé 1 rue du musée Oyé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 87 32 memoire.oye@gmail.com

