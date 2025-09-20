Exposition « La vie d’antan » Local de la Chamoschire Saint-Gervais-les-Bains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le groupe folklorique La Chamoschire célèbre ses 70 ans cette année !

Pour marquer cet anniversaire, nous invitons le public à découvrir notre local et à plonger dans la vie d’autrefois dans nos montagnes, à travers nos costumes traditionnels, notre collection d’objets anciens et des moments d’échange.

Local de la Chamoschire 115 Avenue du Mont Paccard 74170 Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

© La Chamoschire