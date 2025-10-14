Exposition « La vie d’une hanche » Institut d’Acoustique Le Mans Universi Le Mans

Exposition « La vie d’une hanche » Institut d’Acoustique Le Mans Universi Le Mans mardi 14 octobre 2025.

Exposition « La vie d’une hanche »

Institut d’Acoustique Le Mans Universi 6 Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 08:00:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

Date(s) :

2025-10-14

Découvrez la culture des cannes de Provence (Arundo Donax L.) dans le Var, leur récolte, leur séchage, ainsi que le processus de leur transformation en anches pour instruments à vent.

Parmi toutes ces anches, certaines échappent à leur destinée de carrière musicale. Elles sont observées, mesurées et analysées au LAUM, le laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans. .

Institut d’Acoustique Le Mans Universi 6 Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 44 02 21 19 carre-acoustique@univ-lemans.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition « La vie d’une hanche » Le Mans a été mis à jour le 2025-09-12 par CDT72