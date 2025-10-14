Exposition « La vie d’une hanche » Institut d’Acoustique Le Mans Universi Le Mans
Exposition « La vie d’une hanche »
Institut d'Acoustique Le Mans Universi 6 Boulevard Paul d'Estournelles de Constant Le Mans
Début : 2025-10-14 08:00:00
fin : 2025-12-19 19:00:00
2025-10-14
Découvrez la culture des cannes de Provence (Arundo Donax L.) dans le Var, leur récolte, leur séchage, ainsi que le processus de leur transformation en anches pour instruments à vent.
Parmi toutes ces anches, certaines échappent à leur destinée de carrière musicale. Elles sont observées, mesurées et analysées au LAUM, le laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans. .
Institut d'Acoustique Le Mans Universi 6 Boulevard Paul d'Estournelles de Constant Le Mans
