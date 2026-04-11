Hasparren

Exposition la vie en creux

Médiathèque Pierre Espil Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-14

Une célébration de la beauté profonde des êtres, façonnés, marqués, révélés par la vie.

Pyrogravures et dessins de Valérie Fistarol, artiste plasticienne. .

Médiathèque Pierre Espil Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Exposition la vie en creux

L’événement Exposition la vie en creux Hasparren a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque