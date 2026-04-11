Exposition la vie en creux Hasparren
Exposition la vie en creux Hasparren mardi 14 avril 2026.
Hasparren
Exposition la vie en creux
Médiathèque Pierre Espil Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-14
Une célébration de la beauté profonde des êtres, façonnés, marqués, révélés par la vie.
Pyrogravures et dessins de Valérie Fistarol, artiste plasticienne. .
Médiathèque Pierre Espil Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Exposition la vie en creux
L’événement Exposition la vie en creux Hasparren a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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