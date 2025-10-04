Exposition La vie est une ourse – de Stéphanie Marchal Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Dessin pur, illustration en couleurs, vidéo, céramique… Interactive et ludique, cette exposition te plonge dans un univers tendre et coloré où une certaine « bancalité » participe à sa poésie.

Diplômée de l’ESAD, prof, artiste et illustratrice d’albums, Stéphanie Marchal s’est attardée dans ses souvenirs d’enfance pour créer cette exposition familiale. Conçue telle une histoire, elle te convie à visiter l’appartement d’une ourse. À travers la découverte du contenu de son mobilier, de portraits, d’illustrations de famille et d’objets, elle retrace le parcours de vie de son personnage.

En partenariat avec la bibliothèque départementale de la Marne, la Direction des Affaires Culturelles et les Médiathèques d’Epernay, les Bibliothèques de Reims et la médiathèque de Tinqueux.

Tout public

Médiathèque Le Carré Blanc rue Croix Cordier 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est 0326847867 https://le-carreblanc.fr/mediatheque/la-mediatheque/

Stéphanie Marchal