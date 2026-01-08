Exposition La vie et l’oeuvre du poète Francis Jammes Maison Chrestia Orthez

Exposition La vie et l’oeuvre du poète Francis Jammes

Maison Chrestia 7 avenue Francis Jammes Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-10

fin : 2026-12-12

2026-02-10

Cette belle maison béarnaise du XVIIIe fut habitée par le poète , également romancier, dramaturge et critique de 1897 à 1907. C’est dans cette maison qu’il a écrit De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir , Clara d’Ellébeuse et tant d’autres.

Des manuscrits, correspondances, livres, partitions de musique, photos, livres illustrés vous permettent de mieux connaître la vie et l’œuvre du poète. .. Cette collection est complétée par d’autres acquisitions et dons au fil des années. Expositions Francis Jammes et Orthez au temps de la Maison Chrestia , Centenaire des Livres des Quatrains de Francis Jammes et Des oiseaux de Francis Jammes avec des aquarelles de Lucette Julien. .

+33 5 59 69 11 24 ass.fjammes@wanadoo.fr

