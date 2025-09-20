Exposition « La vie quotidienne des prisonniers de guerre français en Allemagne » Archives départementales d’Ille et Vilaine Rennes

Exposition « La vie quotidienne des prisonniers de guerre français en Allemagne » Archives départementales d’Ille et Vilaine Rennes samedi 20 septembre 2025.

Exposition « La vie quotidienne des prisonniers de guerre français en Allemagne » 20 et 21 septembre Archives départementales d’Ille et Vilaine Ille-et-Vilaine

Tout public – Salle de lecture /

L’exposition sera visible du 15 au 30 septembre aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre de leur programmation consacrée à la mémoire de l’année 1945 et de la libération des camps, labellisée « Mission Libération », les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine accueillent l’exposition de l’association des descendants des anciens prisonniers de guerre des Stalags IX A, IX B, IX C et du Mémorial et Musée de Trutzhain, en partenariat avec l’ONaCVG.

La captivité de plus de 1 600 000 soldats français en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale est largement méconnue. L’exposition fait connaître la réalité de cette captivité, en s’appuyant sur l’histoire du Stalag IX A Ziegenhain et sur la vie quotidienne des prisonniers dans ce Stalag et dans ses commandos de travail.

Plusieurs objets enrichissent l’exposition et un petit questionnaire est proposé aux plus jeunes.

Archives départementales d’Ille et Vilaine 1 Rue Jacques Léonard, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne 0299024000 https://archives.ille-et-vilaine.fr https://www.facebook.com/archives35/

Dans le cadre de leur programmation consacrée à la mémoire de l’année 1945 et de la libération des camps, labellisée « Mission Libération », les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine accueillent…

Aquarelle réalisée par J. Aubert au Stalag IX A – Archives du Mémorial et du Musée de Trutzhain