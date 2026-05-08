Ardouval

Exposition La vie quotidienne pendant la Seconde Guerre Mondiale

7 Rue des Bouleaux Ardouval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Véhicules militaires à découvrir sur le site, maquettes et documents sur les V1 dites bombes volantes . Visites guidées au départ du parking. .

7 Rue des Bouleaux Ardouval 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 29 67 05

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English : Exposition La vie quotidienne pendant la Seconde Guerre Mondiale

L’événement Exposition La vie quotidienne pendant la Seconde Guerre Mondiale Ardouval a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Bray Eawy