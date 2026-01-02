Exposition La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua

Exposition La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua Ain

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-01-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain présente l’exposition “La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950.

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Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr

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English :

The Musée de la Résistance et de la Déportation de l?Ain presents the exhibition Retro life in Playmobil, from 1930 to 1950 .

L’événement Exposition La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950 Nantua a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Bugey