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AGENDA · Saint-Julien-sur-Bibost

Exposition « La vigne et le vin », Salle polyvalente, Saint-Julien-sur-Bibost

samedi 19 septembre 2026 · Salle polyvalente · Saint-Julien-sur-Bibost

Exposition « La vigne et le vin », Salle polyvalente, Saint-Julien-sur-Bibost

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Route de Bibost 69210 Saint Julien sur Bibost
Ville
69690 Saint-Julien-sur-Bibost
Département
Rhône

Exposition « La vigne et le vin » 19 et 20 septembre Salle polyvalente Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « La vigne et le vin »

Salle polyvalente Route de Bibost 69210 Saint Julien sur Bibost Saint-Julien-sur-Bibost 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition « La vigne et le vin »

©APSJB

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