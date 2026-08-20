Exposition « La vigne et le vin », Salle polyvalente, Saint-Julien-sur-Bibost

Informations pratiques

Exposition « La vigne et le vin » 19 et 20 septembre Salle polyvalente Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « La vigne et le vin »

Salle polyvalente Route de Bibost 69210 Saint Julien sur Bibost Saint-Julien-sur-Bibost 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition « La vigne et le vin »

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