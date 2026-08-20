AGENDA · Saint-Julien-sur-Bibost
Exposition « La vigne et le vin », Salle polyvalente, Saint-Julien-sur-Bibost
samedi 19 septembre 2026 · Salle polyvalente · Saint-Julien-sur-Bibost
Informations pratiques
Exposition « La vigne et le vin » 19 et 20 septembre Salle polyvalente Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition « La vigne et le vin »
Salle polyvalente Route de Bibost 69210 Saint Julien sur Bibost Saint-Julien-sur-Bibost 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition « La vigne et le vin »
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