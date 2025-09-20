Exposition « La Villa Bloch : Parcours mémoriel » Villa Bloch Poitiers

Exposition « La Villa Bloch : Parcours mémoriel » Villa Bloch Poitiers samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Parcourez l’exposition permanente extérieure qui retrace l’histoire de Jean-Richard Bloch depuis son arrivée à Poitiers en 1908 !

Vous découvrirez tour à tour les grands événements de sa vie, ainsi que les valeurs d’engagement de l’écrivain et journaliste et de sa famille durant la première moitié du XXe siècle.

Livret-jeux pour enfant disponibles sur place.

Villa Bloch 138 rue de la Mérigotte, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Les Côteaux de Saint-Saturnin Vienne Nouvelle-Aquitaine En mars 2017, la ville de Poitiers lance un nouveau projet culturel : l’ancienne maison de Jean-Richard Bloch, la villa Bloch, deviendra un lieu de résidences pour quatre artistes.

Son objectif est de rendre un hommage vivant à la mémoire de Jean-Richard Bloch et à la liberté d’expression, qu’il a défendue toute sa vie. En écho à la générosité et à l’humanisme de Jean-Richard Bloch, qui a accueilli beaucoup d’artistes en exil à la Mérigote, un des espaces de résidence de la villa Bloch est réservé à un auteur fuyant le régime répressif de son pays d’origine.

La ville de Poitiers est devenue membre du réseau international des villes-refuges ICORN (International Cities of Refuge Network), qui invitent, accueillent et accompagnent un auteur persécuté (écrivain, journaliste, caricaturiste…) pour une période de deux ans.

© Médiathèque François Mitterrand