Exposition La Vitrine Rouffignacoise La Vitrine Rouffignacoise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

La Vitrine Rouffignacoise 24 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Début : 2026-01-05

fin : 2026-03-30

2026-01-05

Rendez-vous devant la Vitrine Rouffignacoise pour y découvrir l’exposition collective de 4 artistes Mathilde Guignard, Sylvette Fissentzides, Lionel Penicaud et Anne Grillet . Admirez leur travail, leur univers en vitrine !

Vernissage dimanche 11 janvier à 11h30.

English : Exposition La Vitrine Rouffignacoise

Meet us in front of Vitrine Rouffignacoise to discover a group exhibition by 4 artists: Mathilde Guignard, Sylvette Fissentzides, Lionel Penicaud and Anne Grillet . Admire their work and their world in the window!

Opening Sunday January 11 at 11:30 a.m.

