Exposition | La voie libérée Médiathèque de La Force La Force
Exposition | La voie libérée Médiathèque de La Force La Force lundi 2 février 2026.
Exposition | La voie libérée
Médiathèque de La Force 8 Rue André Rousseau La Force Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-02
Exposition collage 3D et peinture La voie libérée de Claire Teraket
Entrée libre et gratuite. .
Médiathèque de La Force 8 Rue André Rousseau La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 81 18 mediatheque.laforce@la-cab.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition | La voie libérée
L’événement Exposition | La voie libérée La Force a été mis à jour le 2026-01-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides