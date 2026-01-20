Exposition | La voie libérée Médiathèque de La Force La Force

Exposition | La voie libérée

Exposition | La voie libérée Médiathèque de La Force La Force lundi 2 février 2026.

Exposition | La voie libérée

Médiathèque de La Force 8 Rue André Rousseau La Force Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-27

Date(s) :
2026-02-02

Exposition collage 3D et peinture La voie libérée de Claire Teraket
Entrée libre et gratuite.   .

Médiathèque de La Force 8 Rue André Rousseau La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 81 18  mediatheque.laforce@la-cab.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition | La voie libérée

L’événement Exposition | La voie libérée La Force a été mis à jour le 2026-01-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides