Gratuit

Début : 2025-07-04

fin : 2025-08-13

Nicolas DESCAVE et Sylvie DEVERCHERE

« Le chemin des plante », premier livre de Nicolas Descave, est paru aux éditions Transboréal en avril 2025. Ce trentenaire passionné de botanique a suivi la voie des plantes jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a profité en chemin de ce que la nature a de meilleur de chez lui, en Saône-et-Loire, jusqu’aux confins cantabriques, il parcourt 2 000 kilomètres en consommant les végétaux le long du sentier. Ainsi découvre-t-il la flore de la Margeride, de l’Aubrac, des vallées pyrénéennes et plus loin de la Meseta il cueille la lampsane, la mâche et le mouron blanc pour composer des salades ou encore le grand plantain qui soulage les pieds fatigués. Autant de plantes dont il sait les vertus, l’histoire ou le rôle dans l’environnement et qui apportent une réponse aux questions et aux doutes nés de l’aventure.

Nicolas Descave a proposé à Sylvie Deverchère, artiste vivant elle aussi dans le sud de la Bourgogne, de s’inspirer librement de certaines phrases de son livre pour créer des illustrations originales. Explorant au pinceau et à la plume les possibilités des encres de couleur, elle a transposé dans son univers poétique les mots vibrants de Nicolas. Une série de dix images est née, dont l’intitulé est « La voie végétale ».

Entrée libre aux horaires de la bibliothèque.

Sylvie Deverchère et Nicolas Descave seront présents à la bibliothèque le mercredi 30/07 de 17h30 à 19h. Vous pourrez échanger sur leur exposition et Nicolas présentera et dédicacera son livre « Le chemin des plantes ». .

Bibliothèque Quartier Livres 1 bis passage du Vieux Moulin

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 58 93 quartierlivres@bsb71.fr

