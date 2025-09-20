Exposition « L’Abbaye de Cluny et les sites clunisiens » Abbaye de Cluny Cluny

Exposition « L’Abbaye de Cluny et les sites clunisiens » Abbaye de Cluny Cluny samedi 20 septembre 2025.

Exposition « L’Abbaye de Cluny et les sites clunisiens » 20 et 21 septembre Abbaye de Cluny Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition L’Abbaye de Cluny et les sites clunisiens, un ensemble de panneaux qui vous dévoile le formidable réseau de plus de 1 500 lieux développé par les moines de Cluny.

Abbaye de Cluny Rue du 11 Aout 1944, 71250 Cluny, France Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385591593 http://www.cluny-abbaye.fr Bâtiments abbatiaux, y compris le palais du pape Gélase et la tour du vieux moulin du XVIIe siècle.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition _L’Abbaye de Cluny et les sites clunisiens_, un ensemble de panneaux qui vous dévoile le formidable réseau de plus de…

Marie Lou Debize | Centre des monuments nationaux