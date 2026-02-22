Exposition l’abeille et autres pollinisateurs

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Début : 2026-02-28

fin : 2026-04-18

2026-02-28

Plongez dans l’univers fascinant de l’abeille grâce à l’exposition de l’Amicale Laïque du Naucellois, composée de panneaux pédagogiques sur sa vie, ses comportements et ses relations avec l’homme et les autres insectes.

Vernissage samedi 28 février à 11 heures. .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 45 50 reseau.mediatheques@ccabsv.fr

Immerse yourself in the fascinating world of bees thanks to the Amicale Laïque du Naucellois exhibition, featuring educational panels on their life, behavior and relationships with man and other insects.

