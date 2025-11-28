Exposition Laha, le bon génie orthois Bélus

Exposition Laha, le bon génie orthois

80 Route d’Autarribe Bélus Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2025-11-28

Exposition Laha, le bon génie orthois réalisée par le Centre culturel du Pays d’Orthe avec l’aide du bélusien Henri LAHET ( années 90), qui recense les sources, les puits, les lavoirs des différentes communes du Pays d’Orthe. Celle-ci sera visible jusqu’à la fin du mois de janvier.

Venez découvrir, l’exposition Laha, le bon génie orthois réalisée par le Centre culturel du Pays d’Orthe avec l’aide du bélusien Henri LAHET ( années 90), qui recense les sources, les puits, les lavoirs des différentes communes du Pays d’Orthe. Celle-ci sera visible jusqu’à la fin du mois de janvier. .

80 Route d’Autarribe Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 10 10 79 mediabelus@orange.fr

English :

Exhibition entitled Laha, le bon génie orthois (Laha, the good genius of the Pays d’Orthe), produced by the Centre culturel du Pays d’Orthe with the help of Henri LAHET (from the 90s), listing springs, wells and wash-houses in the various communes of the Pays d’Orthe. It will be on display until the end of January.

German : Exposition Laha, le bon génie orthois

Ausstellung Laha, le bon génie orthois , die vom Kulturzentrum des Pays d’Orthe mit Hilfe des Belousianers Henri LAHET ( 90er Jahre) erstellt wurde und die Quellen, Brunnen und Waschplätze der verschiedenen Gemeinden des Pays d’Orthe erfasst. Diese wird bis Ende Januar zu sehen sein.

Italiano :

Mostra Laha, le bon génie orthois ( Laha, il buon genio dell’Orthe ), realizzata dal Centro Culturale Pays d’Orthe con l’aiuto di Henri LAHET (dagli anni ’90), che elenca le sorgenti, i pozzi e i lavatoi dei vari comuni del Pays d’Orthe. Sarà esposto fino alla fine di gennaio.

Espanol : Exposition Laha, le bon génie orthois

Exposición titulada Laha, le bon génie orthois ( Laha, el buen genio de Orthe ), realizada por el Centro Cultural del Pays d’Orthe con la ayuda de Henri LAHET (a partir de los años 90), que enumera las fuentes, pozos y lavaderos de los distintos municipios del Pays d’Orthe. Estará expuesto hasta finales de enero.

L’événement Exposition Laha, le bon génie orthois Bélus a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans