Exposition Laïcité. Au cœur de la République Office de Tourisme Monts & Vallées Gueugnon

Exposition Laïcité. Au cœur de la République

Office de Tourisme Monts & Vallées 1 rue pasteur Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05 14:00:00

fin : 2026-01-30 17:00:00

Date(s) :

2026-01-05

À l’occasion du 120e anniversaire de la Loi de Séparation des Églises et de l’État (dite Loi de 1905), la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme vous propose de découvrir ou redécouvrir tous les enjeux de la laïcité. Centrée sur des panneaux documentaires de la Bibliothèque nationale de France, l’exposition est complétée par des reproductions de documents historiques et des fiches pratiques sur la laïcité, ainsi que par une vidéo pédagogique produite par le Laboratoire d’Innovation Pédagogique sur l’Europe (Nantes Université). .

Office de Tourisme Monts & Vallées 1 rue pasteur Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Laïcité. Au cœur de la République

L’événement Exposition Laïcité. Au cœur de la République Gueugnon a été mis à jour le 2025-11-28 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne