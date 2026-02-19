EXPOSITION LAISSEZ PARLER LES P’TITS BULLETINS Montpellier

EXPOSITION LAISSEZ PARLER LES P’TITS BULLETINS

Archives départementales Montpellier Hérault

La Surprise de l’archiviste présente un florilège de bulletins nuls conservés par les Archives départementales de l’Hérault. Ces documents, produits à l’occasion des élections présidentielles de 2017 et 2022, reflètent une parole citoyenne libre et non complaisante.

Du 31 mars au 25 juillet 2026, du mardi au samedi, de 10h à 17h30.

Pierresvives Archives

Tout public, entrée libre et gratuite .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 00 serv-educa.archives@herault.fr

