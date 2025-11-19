Exposition: Lalala, l’écriture sonore Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Exposition: Lalala, une écriture sonore

L’exposition de Thomas Vannieuwenhuyse part de l’onomatopée lalala pour interroger la représentation de la musique dans les arts plastiques. À travers cette séquence phonétique universelle, l’artiste explore les relations entre son et forme visuelle.

English :

Thomas Vannieuwenhuyse’s exhibition takes the onomatopoeia lalala as a starting point for questioning the representation of music in the visual arts. Through this universal phonetic sequence, the artist explores the relationship between sound and visual form.

German :

Die Ausstellung von Thomas Vannieuwenhuyse geht von der Onomatopöie lalala aus, um die Darstellung von Musik in der bildenden Kunst zu hinterfragen. Anhand dieser universellen phonetischen Sequenz erforscht der Künstler die Beziehungen zwischen Klang und visueller Form.

Italiano :

La mostra di Thomas Vannieuwenhuyse prende l’onomatopea lalala come punto di partenza per interrogarsi sulla rappresentazione della musica nelle arti visive. Attraverso questa sequenza fonetica universale, l’artista esplora il rapporto tra suono e forma visiva.

Espanol :

La exposición de Thomas Vannieuwenhuyse toma la onomatopeya lalala como punto de partida para cuestionar la representación de la música en las artes visuales. A través de esta secuencia fonética universal, el artista explora la relación entre el sonido y la forma visual.

