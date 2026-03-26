Exposition L’alphabet-Labyrinthes et Anamorphoses Médiathèque de Barbentane Barbentane
Exposition L’alphabet-Labyrinthes et Anamorphoses Médiathèque de Barbentane Barbentane mardi 31 mars 2026.
Exposition L’alphabet-Labyrinthes et Anamorphoses
Du 31/03 au 27/04/2026 le lundi de 13h30 à 16h30. Le mardi de 9h à 12h. Le mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 13h. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-31
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-03-31
Exposition L’alphabet-Labyrinthes et Anamorphoses à la Médiathèque.
L’association La Licorne et le Dragon présente L’alphabet-Labyrinthes et Anamorphoses de l’artiste Philippe Mignon.
Vernissage Mardi 31 Mars à partir de 18h.
Atelier Mercredi 1er Avril de 14h à 16h. Anamorphoses pour enfants de 8 à 12 ans. .
Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’alphabet-Labyrinthes and Anamorphoses exhibitions at the Médiathèque.
L’événement Exposition L’alphabet-Labyrinthes et Anamorphoses Barbentane a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Barbentane (Bouches-du-Rhône)
- Championnat de France Mini Trial Barbentane 29 mars 2026
- Séance cinéma Salle des Fêtes Barbentane 1 avril 2026
- J’ai les boules Slam Party sur terrains de pétanque Esplanade du Séquier Barbentane 16 avril 2026
- Circuit des Faubourgs Barbentane Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- Circuit Sur le chemin des oliviers Barbentane Bouches-du-Rhône 1 mai 2026