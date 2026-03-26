Exposition L’alphabet-Labyrinthes et Anamorphoses Médiathèque de Barbentane Barbentane

Exposition L’alphabet-Labyrinthes et Anamorphoses

Du 31/03 au 27/04/2026 le lundi de 13h30 à 16h30. Le mardi de 9h à 12h. Le mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 13h. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-31

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-03-31

Exposition L’alphabet-Labyrinthes et Anamorphoses à la Médiathèque.

L’association La Licorne et le Dragon présente L’alphabet-Labyrinthes et Anamorphoses de l’artiste Philippe Mignon.



Vernissage Mardi 31 Mars à partir de 18h.

Atelier Mercredi 1er Avril de 14h à 16h. Anamorphoses pour enfants de 8 à 12 ans. .

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr

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English :

L’alphabet-Labyrinthes and Anamorphoses exhibitions at the Médiathèque.

L’événement Exposition L’alphabet-Labyrinthes et Anamorphoses Barbentane a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence