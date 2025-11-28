Exposition l’Alsace enchantée de Georges Ratkoff Obernai

Exposition l’Alsace enchantée de Georges Ratkoff

Georges Ratkoff possède une sensibilité et une âme de poète qui lui permettent de capturer dans ses aquarelles la beauté et la douceur de vivre de sa région, l’Alsace.

Georges Ratkoff, surnommé le peintre de l’Alsace heureuse , est né en 1942. Ingénieur de formation, il possède une sensibilité et une âme de poète qui lui permettent de capturer dans ses aquarelles la beauté et la douceur de vivre de l’Alsace. Son travail met en lumière les paysages pittoresques et le charme intemporel de cette région.

Venez découvrir son univers poétique et ses œuvres ! .

Georges Ratkoff possesses the sensitivity and soul of a poet, enabling him to capture the beauty and gentle way of life of his native Alsace in his watercolors.

Georges Ratkoff besitzt die Sensibilität und Seele eines Poeten, die es ihm ermöglichen, in seinen Aquarellen die Schönheit und das sanfte Leben seiner Region, des Elsass, einzufangen.

Georges Ratkoff ha una sensibilità e un’anima da poeta che gli permettono di catturare nei suoi acquerelli la bellezza e il modo di vivere gentile della sua regione, l’Alsazia.

Georges Ratkoff posee una sensibilidad y un alma de poeta que le permiten plasmar en sus acuarelas la belleza y la apacible forma de vida de su región, Alsacia.

