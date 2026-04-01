Kembs

Exposition L’Alsace, un millefeuille géologique

59 rue du Maréchal Foch Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-05-13 18:00:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-03 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-12

Les Amis du Patrimoine vous invitent à découvrir le patrimoine alsacien sous un nouvel angle avec une toute nouvelle exposition dédiée aux spécificités géologiques et minérales de la région. À travers une série de panneaux explicatifs, partez à la rencontre des sous-sols alsaciens et des nombreux secrets qu’ils renferment depuis des millénaires.

Au fil de votre visite, vous pourrez approfondir vos connaissances sur l’évolution des paysages à travers les siècles, comprendre les phénomènes naturels à l’origine de leur formation, et saisir comment ces transformations ont façonné les reliefs et les décors qui nous entourent aujourd’hui.

Cette exposition vous propose ainsi de poser un regard nouveau sur le patrimoine à la fois environnemental mais aussi économique de l’Alsace, en mettant en lumière la richesse de son héritage minier. Un patrimoine étroitement lié aux réalités géologiques du territoire, qui ont influencé à la fois son histoire, ses activités humaines et son identité.

Nous vous accueillons tous les mercredis de 14h à 18h et chaque premier dimanche du mois de 10h à 12h.

Venez nombreux, entrée libre. 0 .

59 rue du Maréchal Foch Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 69 88 maisondupatrimoine@kembs.alsace

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English :

L’événement Exposition L’Alsace, un millefeuille géologique Kembs a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue