Exposition L’Amatière BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Exposition L’Amatière BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 1 août 2025.

Exposition L’Amatière

BAGNERES-DE-BIGORRE 5 rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-08-01

Exposition à l’Amatière collages et émaux sur métaux

La boutique de créateurs l’Amatière, installée au 5 rue Justin Daléas à Bagnères de Bigorre, reçoit XYBÊ, collages, et D’émaux de Feu, émaux sur métaux, d’août à septembre.

L’Amatière est ouverte du mardi au samedi 10h-13h et 15h-19h.

Renseignements 07 67 22 57 27 / asso.ama65@yahoo.fr / FB lamatiereAMA

.

BAGNERES-DE-BIGORRE 5 rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 67 22 57 27

English :

Exhibition at l’Amatière: collages and enamels on metal

The designer boutique l’Amatière, 5 rue Justin Daléas, Bagnères de Bigorre, welcomes XYBÊ, collages, and D’émaux de Feu, enamels on metal, from August to September.

L’Amatière is open Tuesday to Saturday, 10am-1pm and 3pm-7pm.

Information: 07 67 22 57 27 / asso.ama65@yahoo.fr / FB lamatiereAMA

German :

Ausstellung in der Amatière: Collagen und Emaille auf Metallen

Die Designerboutique l’Amatière in der 5 rue Justin Daléas in Bagnères de Bigorre empfängt von August bis September XYBÊ, Collagen, und D’émaux de Feu, Emails auf Metallen.

L’Amatière ist von Dienstag bis Samstag 10h-13h und 15h-19h geöffnet.

Weitere Informationen: 07 67 22 57 27 / asso.ama65@yahoo.fr / FB lamatiereAMA

Italiano :

Mostra all’Amatière: collage e smalti su metallo

La boutique di design l’Amatière, situata al numero 5 di rue Justin Daléas a Bagnères de Bigorre, ospita da agosto a settembre una mostra di collage di XYBÊ e smalti su metallo di D’émaux de Feu.

L’Amatière è aperta da martedì a sabato, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Informazioni: 07 67 22 57 27 / asso.ama65@yahoo.fr / FB lamatiereAMA

Espanol :

Exposición en l’Amatière: collages y esmalte sobre metal

La tienda de diseño l’Amatière, situada en el número 5 de la calle Justin Daléas de Bagnères de Bigorre, acoge de agosto a septiembre una exposición de collages de XYBÊ y esmaltes sobre metal de D’émaux de Feu.

L’Amatière abre de martes a sábado, de 10.00 a 13.00 h. y de 15.00 a 19.00 h.

Información: 07 67 22 57 27 / asso.ama65@yahoo.fr / FB lamatiereAMA

L’événement Exposition L’Amatière Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-07-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65