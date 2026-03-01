Exposition L’âme au coeur de la vigne Thauvenay

Exposition L’âme au coeur de la vigne

Plongez dans l’univers sensible et poétique d’Aurore Lyon.

Du 31 mars au 31 mai 2026, découvrez l’exposition L’âme au cœur de la vigne , une invitation artistique où couleurs, matières et émotions célèbrent la beauté du monde viticole.

Vernissage le 1er avril à 17h30

Laissez-vous surprendre par une œuvre inspirée par la nature, la vigne et la sensibilité artistique. Une rencontre entre art et terroir à ne pas manquer.

Entrée idéale pour les amateurs d’art, de nature et de vin. .

26 Rue de la Mairie Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 91 46 contact@sancerre-ericlouis.com

Immerse yourself in the sensitive, poetic world of Aurore Lyon.

