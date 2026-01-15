Exposition L’âme de l’arbre Olga Aleksandrova La Maison Bleue Craon

Exposition L’âme de l’arbre Olga Aleksandrova

La Maison Bleue 38 Rue des Halles Craon Mayenne

Début : 2026-01-16

fin : 2026-02-28

L’âme de l’arbre Olga Aleksandrova technique mixte, visible du 16 janvier au 28 février 2026

Artiste pluridisciplinaire installée à Meaux, Olga Aleksandrova consacre cette exposition à l’arbre, symbole universel de vie et de mémoire. Ses oeuvres mixent les techniques peinture acrylique, pastel, encre et émaux sur cuivre et explorent la force et la fragilité du végétal. Chaque composition révèle la gestuelle expressive des branches, la poésie des feuillages et la puissance des couleurs. À travers cette série, elle nous invite à une contemplation sensible, entre équilibre et imaginaire, célébrant la beauté et la sagesse silencieuse des arbres.

Adresse 38 rue des Halles

Téléphone 02 43 06 36 25

Site internet www.facebook.com/maisonbleuecraon

La Maison Bleue, galerie d’art municipale, accueille toute l’année des expositions temporaires dédiées aux arts visuels.

Horaires d’ouverture lundi 10h-12h, mercredi-jeudi et vendredi 15h-18h, samedi 10h-12h et 15h-18h, dimanche et jours fériés 15h-18h.

ENTRÉE LIBRE.

Vernissage ouvert à tous chaque premier jour d’exposition. Détails à l’approche de chaque exposition sur la page Facebook. .

La Maison Bleue 38 Rue des Halles Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 7 57 68 66 17

English :

L’âme de l’arbre Olga Aleksandrova mixed media, on view from January 16 to February 28, 2026

