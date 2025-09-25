Exposition L’âme entre les Lignes Halle des Chartrons Bordeaux

Exposition L’âme entre les Lignes 25 – 28 septembre Halle des Chartrons Gironde

Entrée libre

Début : 2025-09-25T15:00:00 – 2025-09-25T20:00:00

Fin : 2025-09-28T11:00:00 – 2025-09-28T18:00:00

« L’âme entre les lignes » est une exposition soutenue par l’association Kintribe, mêlant les peintures de François et les dessins de Marius. Elle explore l’intériorité, la perception et notre lien au monde, invitant à une réflexion sensible et collective. Véritable espace de dialogue, elle incarne les valeurs de l’association : inspirer, agir, réunir, et ouvre une voie artistique vers la transformation individuelle et sociétale.

Halle des Chartrons 10 Pl. du Marché Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Francois Nuyttens