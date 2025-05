Exposition Lamine Maïga – Musée-école de la Perrine Laval, 24 mai 2025 16:00, Laval.

Mayenne

Exposition Lamine Maïga Musée-école de la Perrine Allée Adrien Bruneau Laval Mayenne

Début : 2025-05-24 16:00:00

fin : 2025-06-05 18:00:00

2025-05-24

Du batik à la peinture : Lamine Maïga, artiste burkinabè, expose au Musée-école de la Perrine

Laval et le Burkina Faso entretiennent des liens de partenariat étroit depuis 50 ans au travers du jumelage avec

les communes de Garango, Boussouma, Komtoega et Niaogho, à environ 170 km au Sud-Est de Ouagadougou.

Issu d’une famille de teinturiers, Lamine Maïga, a débuté sa carrière artistique comme peintre batikier. Autodidacte, il travaille à partir de matériaux de récupération et de pigments naturels. De l’art abstrait aux paysages, ses compositions donnent aussi à voir des scènes de la vie quotidienne au Burkina Faso.

Lamine Maïga expose régulièrement en France : Paris, Lille, Lyon, Chambéry, Annemasse, La Roche sur Yon, Les Sables d’Olonne, Châteaugiron. Il a déjà exposé à Laval en 2018.

Ses créations seront visibles au Musée-école de la Perrine du 24 mai au 5 juin 2025.

Vernissage le 24 mai à 16h.

Exposition ouverte du mercredi au dimanche 14h30-18h. .

Musée-école de la Perrine Allée Adrien Bruneau

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 42 lavalgarango@neuf.fr

English :

From batik to painting: Lamine Maïga, artist from Burkina Faso, exhibits at the Musée-école de la Perrine

German :

Von der Batik zur Malerei: Der burkinische Künstler Lamine Maïga stellt im Musée-école de la Perrine aus

Italiano :

Dal batik alla pittura: Lamine Maïga, artista del Burkina Faso, espone al Musée-école de la Perrine

Espanol :

Del batik a la pintura: Lamine Maïga, artista de Burkina Faso, expone en el Museo de la Perrine

L’événement Exposition Lamine Maïga Laval a été mis à jour le 2025-05-13 par LAVAL TOURISME