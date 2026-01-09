Exposition L’amour dans tous ses états Maison pour Tous Saint-Aubin-le-Cloud

Exposition L’amour dans tous ses états

Maison pour Tous 11 Rue de L Hôtel de ville Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

2026-02-06

2026-02-08

2026-02-06

4ème exposition de peinture organisée par les peintres de la MPT de St Aubin le Cloud. Le thème cette année l’amour dans tous ses états on va se régaler de bonheur, de tendresse, de joie et d’amour ! A voir sans modération !

Entrée libre .

Maison pour Tous 11 Rue de L Hôtel de ville Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 16 18 mptstaubin@wanadoo.fr

