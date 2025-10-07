Exposition L’Amour naît d’un regard Maison des Services Publics 1er étage nord Montélimar
Exposition L’Amour naît d’un regard
Maison des Services Publics 1er étage nord 1 avenue Saint Martin Montélimar Drôme
Début : 2025-10-07 09:00:00
fin : 2025-11-28 18:00:00
2025-10-07
L’Université Populaire nous présente Lydia PARAT, peintre et portraitiste. Elle transmet son énergie, sa sensibilité sur ses toiles, afin de créer une émotion à travers une posture, un sourire, un regard.
Maison des Services Publics 1er étage nord 1 avenue Saint Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 31 45 contact@upmontelimar.fr
English :
The Université Populaire presents Lydia PARAT, painter and portraitist. She transmits her energy and sensitivity on her canvases, creating emotion through a posture, a smile, a look.
German :
Die Volkshochschule stellt uns Lydia PARAT vor, eine Malerin und Porträtmalerin. Sie überträgt ihre Energie und Sensibilität auf ihre Gemälde, um durch eine Körperhaltung, ein Lächeln oder einen Blick eine Emotion zu erzeugen.
Italiano :
L’Université Populaire presenta Lydia PARAT, pittrice e ritrattista. Trasmette la sua energia e sensibilità sulle sue tele, creando emozioni attraverso una postura, un sorriso, uno sguardo.
Espanol :
La Université Populaire presenta a Lydia PARAT, pintora y retratista. Transmite su energía y sensibilidad en sus lienzos, creando emoción a través de una postura, una sonrisa, una mirada.
