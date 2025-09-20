Exposition : « L’ancien temps viticole à Poilhes et nos vendanges d’antan » Salle des fêtes Poilhes

Exposition : « L’ancien temps viticole à Poilhes et nos vendanges d’antan » Salle des fêtes Poilhes samedi 20 septembre 2025.

Exposition : « L’ancien temps viticole à Poilhes et nos vendanges d’antan » Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Salle des fêtes Hérault

Entrée libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Venez découvrir une exposition regroupant des photographies, divers documents et des matériels viticoles illustrant l’activité viticole et les vendanges d’autrefois dans le village.

Salle des fêtes Place de l’Horréum, 34310 Poilhes Poilhes 34310 Hérault Occitanie

Visites libres de l’exposition de vidéos et de photographies inédites sur la commune, avec un « Jeu concours photo avant/après » !

© Mairie de Poilhes