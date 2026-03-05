Exposition Land and Soil Forum Théatre de Falaise Falaise

Exposition Land and Soil

Forum Théatre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-08

fin : 2026-03-20

2026-03-08

Venez découvrir l’Exposition Photos Land and Soil

Proposé par l’Association népalaise Focus for Indigenous Girls (FIG) et réadaptée par les élèves du Lycée Guillaume-le-Conquérant, dans le cadre de leur travail sur le Forum Comprendre les combats des jeunesses autochtones .

Aux heures d’ouverture du Forum Théâtre de Falaise .

English : Exposition Land and Soil

Come and discover the Land and Soil Photo Exhibition

Proposed by the Nepalese association Focus for Indigenous Girls (FIG) and adapted by students from the Lycée Guillaume-le-Conquérant, as part of their work on the Forum Understanding the struggles of indigenous youth .

