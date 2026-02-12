Exposition Langues empruntées île de Vassivière Beaumont-du-Lac

Exposition Langues empruntées

île de Vassivière Centre International d’Art et du Paysage Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Langues empruntées réunit des artistes français et internationaux dont le travail aborde des relations entre l’humain et l’oiseau à travers le langage, la traduction et l’imitation. Composées de sculptures, d’installations, de peintures et de dessins, de vidéos et de photographies, les œuvres explorent les manières dont l’humain cherche à comprendre, transcrire et reproduire les chants et les comportements des oiseaux. En résonance avec la biodiversité de l’île de Vassivière, qui abrite plusieurs espèces protégées, l’exposition s’intéresse aux formes de perception et d’expression non humaines, à la recherche de formes de proximité entre les espèces. .

île de Vassivière Centre International d’Art et du Paysage Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 27 communication@ciapiledevassiviere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Langues empruntées

L’événement Exposition Langues empruntées Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Lac de Vassivière