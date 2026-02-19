Exposition

Lanrodec Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-29

2026-03-07

La galerie communale Terres d’Arts accueille Ylson et Karine Krynicki pour l’exposition Rêveries .

Ouverture tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, sauf les mardis et jeudis après-midi. En présence d’artistes le dimanche de 15h à 18h. Entrée libre. .

Lanrodec 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 61 61

