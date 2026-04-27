Exposition Lanrodec
Exposition Lanrodec vendredi 1 mai 2026.
Lanrodec
Exposition
Lanrodec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-01
La Galerie de Lanrodec accueille Emmanuel Pajot et l’exposition Univers pop graffiti . Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermée les mardis et jeudis après-midi), l’artiste sera présent les dimanches 17 et 31 mai de 15h à 18h. Entrée libre. .
Lanrodec 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 61 61
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English :
L’événement Exposition Lanrodec a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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