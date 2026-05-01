Exposition Laocoon, la guerre de Troie n’aura pas lieu Château de Chantore Bacilly

Bacilly

Exposition Laocoon, la guerre de Troie n’aura pas lieu

Château de Chantore 1 Allée du Château Bacilly Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-09-30 18:30:00

Date(s) :

2026-05-29

L’image du Laocoon, ce prêtre troven étouffé par des serpents avec ses fils pour avoir voulu prévenir ses concitovens du danger du Cheval de Troie, résonne avec une force particulière dans le contexte actuel du retour de la querre en Europe. Le Laocoon est le symbole d’une lucidité punie. Face au retour de la guerre, il nous rappelle que la paix est un équilibre fragile et que refuser de voir le danger ne suffit pas à l’écarter. Voici comment ce mythe et sa célèbre sculpture antique nous éclaire sur notre présent.

L’exposition nous fera revisiter le mythe de la guerre de Troie au travers de cette sculpture iconique, qui fait écho avec le retour de la guerre en Europe. .

Château de Chantore 1 Allée du Château Bacilly 50530 Manche Normandie +33 6 74 30 66 64 contact@chateaudechantore.com

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English : Exposition Laocoon, la guerre de Troie n’aura pas lieu

L’événement Exposition Laocoon, la guerre de Troie n’aura pas lieu Bacilly a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MSM Normandie BIT Genêts