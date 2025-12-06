Exposition : « L’Appartement du collectionneur » Galerie des Oubliés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Cet appartement, c’est celui d’un collectionneur imaginaire, figure de l’amateur passionné qui, au fil du temps, a fait de son intérieur un refuge esthétique, reflet de ses goûts, de ses émotions et de ses obsessions. Peintures, dessins, sculptures et objets d’art dialoguent librement, composant un univers singulier.À travers cette exposition, la Galerie des Oubliés explore le geste même de collectionner : un acte à la fois créatif et poétique. Collectionner, c’est ordonner son monde par fragments, tisser des liens secrets entre les œuvres, et construire, sans toujours le savoir, son propre autoportrait. Le visiteur est invité à franchir le seuil de cet espace intime, à s’y promener comme dans une mémoire vivante et, pourquoi pas, à s’envisager lui-même collectionneur.« L’Appartement du collectionneur » fait revivre, en marge de l’histoire officielle, les œuvres d’artistes méconnus du milieu du XX? siècle. Ces travaux composent un récit parallèle de l’histoire de l’art où se cachent encore bien des découvertes inattendues et précieuses.Exposition visible du jeudi 13 novembre au dimanche 21 décembre 2025, du mercredi au samedi de 14h à 19h, et le dimanche de 15h à 18h, ainsi que sur rendez-vous.

Galerie des Oubliés Centre-ville Nantes 44000

07 56 99 65 12 https://galeriedesoublies.com/ contact@galeriedesoublies.com https://galeriedesoublies.com/