Exposition « L’appel du large » Restitution CLEAC Parc Théodore-Monod Le Mans

Exposition « L’appel du large » Restitution CLEAC Parc Théodore-Monod Le Mans mardi 30 septembre 2025.

Exposition « L’appel du large » Restitution CLEAC

Parc Théodore-Monod Boulevard Paul Chantrel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 14:00:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-09-30

Et si vous partiez en voyage au rythme des mots ? À travers un projet d’écriture, d’illustration puis d’enregistrement sonore avec des élèves de l’École Camille Claudel et de l’École de La Sablonnière, découvrez ce que signifie “l’appel du large” pour ces enfants. Laissez-vous guider par leur voyage illustré puis raconté ! Du mardi 30 septembre au jeudi 30 octobre.

Le 30/09 et 01/10 de 14h à 18h. À partir du 02/10 du mardi au dimanche de 14h à 17h30. Fermé les jours fériés. Informations au 06 72 94 92 53 .

Parc Théodore-Monod Boulevard Paul Chantrel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition « L’appel du large » Restitution CLEAC Le Mans a été mis à jour le 2025-09-17 par CDT72