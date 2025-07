Exposition -L’aquarelle dans les plis- Patricia Piard Place De l’église Les Baux-de-Provence

Exposition -L’aquarelle dans les plis- Patricia Piard

Du 18/07 au 28/07/2025 tous les jours de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30. Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

La Commune des Baux-de-Provence s’est engagée à valoriser l’artisanat en signant une

charte de soutien à l’activité économique de proximité. Exposition de Patricia Piard à la Galerie de la Cure du 18 au 28 Juillet

C’est à l’Ecole Estienne (École d’arts et d’industries graphiques à Paris) que Patricia

Piard découvre les illustrateurs botanistes et l’aquarelle.

Sa passion pour les pigments et le papier lui ouvrira d’autres voies. Dans son atelier du

Paradou, l’artiste travaille le papier washi et mêle deux techniques celles de l’origami et de

l’aquarelle. .

Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

The Commune of Les Baux-de-Provence has committed itself to promoting craftsmanship by signing a

to support local economic activity. Patricia Piard exhibition at Galerie de la Cure from July 18 to 28

German :

Die Gemeinde Les Baux-de-Provence hat sich zur Aufwertung des Handwerks verpflichtet, indem sie eine

charta zur Unterstützung der lokalen Wirtschaftstätigkeit unterzeichnet hat. Ausstellung von Patricia Piard in der Galerie de la Cure vom 18. bis 28. Juli

Italiano :

Il Comune di Les Baux-de-Provence si è impegnato a promuovere l’artigianato sottoscrivendo un accordo per il sostegno dell’attività economica locale

per sostenere l’attività economica locale. Mostra di Patricia Piard alla Galerie de la Cure dal 18 al 28 luglio

Espanol :

El Ayuntamiento de Les Baux-de-Provence se ha comprometido a promover la artesanía firmando un acuerdo de

para apoyar la actividad económica local. Exposición de Patricia Piard en la Galerie de la Cure del 18 al 28 de julio

