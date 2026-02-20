Exposition L’Arbre solitaire d’Odile Séveno Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Exposition L’Arbre solitaire d’Odile Séveno

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-25

2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-03-30 2026-03-31

Parmi la foule des arbres et les innombrables photos capturées au cours de mes balades, j’ai pris le parti entre autres thématiques, de l’arbre solitaire. Celui qui nous surprend au détour d’un sentier par sa force, sa beauté, sa singularité. L’arbre qui calligraphie son profil de dentelle sur un ciel éclatant ou au travers d’un discrète brume sont des images qui ont marqué mon enfance. Mon imaginaire a fait des arbres de véritables présences, écho sans doute d’une ancestrale et universelle connivence entre l’homme et l’arbre.

Il est un puissant archétype, symbole même de notre posture humaine, miroir de nos plus intimes saisons, réceptacle de nos projections et de nos émotions, lieu et lien d’empathie et de réconfort. Odile Séveno

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

